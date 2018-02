Saisonendspurt der Bayern : Rummenigge sicher: «Heynckes wird kein Larifari dulden»

Karl-Heinz Rummenigge befürchtet trotz eines riesengroßen Vorsprungs des FC Bayern München in der Fußball-Bundesliga keinen Spannungsabfall für die heiße Saisonphase.

«Es ist ja nicht das erste Mal, das hat auch etwas mit Erfahrung zu tun. Und außerdem wird Jupp Heynckes kein Larifari dulden», sagte der Vorstandsvorsitzende des deutschen Fußball-Rekordmeisters in einem Interview bei «FC Bayern.tv live».

Nach 24 Spieltagen führen die Münchner die Tabelle mit 19 Punkten Vorsprung an. «Wir feiern erst, wenn es mathematisch feststeht», sagte Rummenigge. Der 62-Jährige freut sich jetzt schon auf wichtige Partien im April. Am 3./4. und 10./11. April steht das Viertelfinale der Champions League an, wofür der FC Bayern nach einem 5:0 im Achtelfinal-Hinspiel gegen Besiktas Istanbul schon planen kann.

Im DFB-Pokal treffen die Münchner am 17. April im Halbfinale auswärts auf Bayer Leverkusen. «Da werden dann auch die Titel vergeben und ich hoffe, dass wir da dann auch ein Wörtchen mitreden können. Deswegen machen wir den Job ja, weil wir die Dinge emotional und ein Stück nervös auf der Tribüne verfolgen. Aber ich glaube, unsere Mannschaft hat uns da in den letzten Jahren sehr verwöhnt», sagte Rummenigge.

Das torlose Remis am Wochenende gegen Hertha BSC sieht Rummenigge nicht als Anlass für Kritik. «Das kann zwischendurch passieren. Das ist aber kein Grund, kritisch mit der Mannschaft umzugehen», sagte der Vorstandschef.