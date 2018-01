Medizincheck fehlt noch : Schalke bei Baba-Ausleihe auf der Zielgeraden

Der FC Schalke 04 steht vor der erneuten Verpflichtung von Abdul Rahman Baba. Der Linksverteidiger vom englischen Erstligisten FC Chelsea muss noch den Medizincheck absolvieren.

von dpa

25. Januar 2018, 13:17 Uhr

«Wir sind bei Baba auf der Zielgeraden. Es sind noch ein paar Formalitäten zu klären. Wenn der Medizincheck okay ist, gehen wir davon aus, dass er in der nächsten Woche auf Schalke ist», sagte Schalkes Sportvorstand Christian Heidel.

Nach den Verpflichtungen von Cedric Teuchert (Nürnberg) und Marko Pjaca (Juventus Turin) wäre der 23 Jahre alte Ghanaer, der bereits in der Vorsaison auf Leihbasis beim Fußball-Bundesligisten spielte, der dritte Winterzugang beim Revierclub. Geplant ist, den lange verletzen Baba für eineinhalb Jahre auszuleihen.

Im Spiel beim VfB Stuttgart am Samstag (15.30 Uhr) muss Trainer Domenico Tedesco auf Weston McKennie verzichten, der sich beim 1:1 gegen Hannover einen Innenbandanriss im Knie zugezogen hatte. Vor der Rückkehr in den Kader steht Nabil Bentaleb. «Er hat diese Woche gut trainiert und ist eine Option», kündigte Tedesco an. Nach nur einem Punkt aus den beiden Bundesligaspielen 2018 hofft Schalke beim Aufsteiger auf den ersten Dreier des Jahres. «Es wird ein heißes Duell», sagte Tedesco.