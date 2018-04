Bundesliga : Schalke beim HSV auf Rekordjagd - Tedesco warnt

Der FC Schalke 04 geht im Bundesliga-Duell beim Hamburger SV am Samstag (18.30 Uhr) auf Rekordjagd. Erstmals in seiner Historie könnten dem Revierclub sieben Bundesliga-Siege in Serie gelingen.

von dpa

05. April 2018, 13:35 Uhr

«Ich würde lügen, wenn ich sagen würden, dass sich das nicht gut anfühlt», sagte Trainer Domenico Tedesco, «aber wir wollen das Spiel in Hamburg nicht nur deshalb gewinnen, weil wir einen Rekord aufstellen können. Wir wollen jedes Spiel gewinnen.»

Ungeachtet der jüngsten Erfolgsserie reist der Tabellenzweite mit großem Respekt zum Schlusslicht. «Die Messe ist für die Hamburger noch lange nicht gelesen. Sie sind definitiv noch nicht abgestiegen. Unter dem neuen Trainer spielen sie wieder frischen Fußball», sagte Tedesco mit Verweis auf den Aufwärtstrend beim Gegner unter der Regie von Christian Titz.

Zur Freude von Tedesco sind all jene Profis, die zuletzt aufgrund muskulärer Probleme im Training kürzertreten mussten, wieder fit. Dazu gehört auch Abwehrchef Naldo. «Naldo tut uns gut. Er ist wie Klebstoff, schweißt die Truppe zusammen. Er hat eine natürliche Autorität und dabei immer ein Lächeln auf den Lippen», sagte der Schalker Coach.