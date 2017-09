Vertrag bis 2022 : Schalke verlängert mit Jungprofi McKennie

vergrößern 1 von 1 Foto: Tim Rehbein 1 von 1

von dpa

erstellt am 27.Sep.2017 | 19:37 Uhr

«Weston McKennie hat uns in den vergangenen Monaten durch sein Talent, seine Einsatzfreude und seinen Lernwillen davon überzeugt, dass er zu einer festen Größe beim S04 werden kann», wird Schalkes Sportvorstand Christian Heidel in einer Vereinsmitteilung zitiert.

In der laufenden Saison kam der US-Amerikaner McKennie in vier Liga-Spielen für Schalke zum Einsatz und stand in den vergangenen beiden Partien von Beginn an auf dem Platz.

Vereinsmitteilung