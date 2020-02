Auswechslung gegen Köln : Schalker Kabak nach Verletzung im Krankenhaus

Der Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 muss wahrscheinlich einige Zeit auf Ozan Kabak verzichten. Der 19 Jahre alte Innenverteidiger zog sich im Bundesliga-Spiel beim 1. FC Köln (0:3) eine Verletzung zu und musste bereits nach einer knappen halben Stunde ausgewechselt werden.

29. Februar 2020, 21:41 Uhr

Zu Art und Schwere der Verletzung konnte Schalkes Trainer David Wagner nach der Partie noch nicht viel sagen: «Es ist was am Rücken, aber ob knöchern oder eine innere Verletzung, weiß ich noch nicht.» Doch im Pokal-Viertelfinale gegen Bayern München am kommenden Dienstag in Gelsenkirchen ist wohl kaum mit einem Einsatz von Kabak zu rechnen.