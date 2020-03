FC Schalke 04 : Schalkes Burgstaller: Anstrengender als zwei Mal Training

Berlin (dpa) - Schalke-Stürmer Guido Burgstaller genießt trotz der derzeitigen Einschränkungen die Zeit mit seiner kleinen Tochter.

30. März 2020, 08:42 Uhr

«Die krabbelt schon ganz anständig und räumt das ganze Haus aus. Da muss man schon immer hinterher sein», berichtete der Bundesliga-Fußballer beim TV-Sender Sky Sport News. «So ein Tag ist schon anstrengender als manchmal zwei Mal Training.» Der FC Schalke 04 trainiert allerdings derzeit nicht.

Der 30-Jährige macht sich angesichts der Corona-Pandemie auch Sorgen. Es belaste ihn «schon sehr. Man hängt so in der Luft und weiß nicht, wie es weitergeht», sagte Burgstaller: «Jetzt nicht nur im Fußball, auch in der Wirtschaft. Das betrifft ja die ganze Welt.»