Übertragungsprobleme : Sky analysiert Probleme bei Top-Spiel-Übertragung

Berlin (dpa) - Der Pay-TV-Anbieter Sky sucht nach den Übertragungsproblemen beim Bundesliga-Spitzenspiel noch nach den Ursachen.

10. November 2019, 11:47 Uhr

«Das gesamte Sky-Team arbeitet intensiv an der Analyse der Probleme, um zu gewährleisten, dass diese in Zukunft nicht mehr auftreten», teilte das Unternehmen mit. Vor und während des Bayern-Sieges gegen Borussia Dortmund am Samstag sahen Tausende Kunden eine Fehlermeldung und später verzerrte Bilder. Wie viele Kunden genau betroffen waren, konnte der Bezahl-Anbieter nicht beziffern.

«Leider kam es beim Streamen über Sky Go und Sky Ticket zu Störungen», hieß es am Tag danach: «Diese wurden im Laufe der 2. Halbzeit wieder behoben.» Nach Sky-Angaben lief die Fernseh-Übertragung «über Kabel und Satellit durchgängig ohne Probleme».

Der Sender entschuldigte sich bei «allen betroffenen Kunden für die entstandenen Unannehmlichkeiten», die Frage nach einer Entschädigung blieb aber offen. «Wir prüfen dies zurzeit und werden die betroffenen Kunden hierzu schnellstmöglich informieren», lautete die Antwort auf eine entsprechende Anfrage.