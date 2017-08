Kölner Saisonziele : Stöger: Top Ten und Weiterkommen in Europa

vergrößern 1 von 1 Foto: Jonas Güttler 1 von 1

In der Bundesliga wolle man «erneut die Top-Ten-Plätze anpeilen», sagte Trainer Peter Stöger im Trainingslager in Kitzbühel. In der Europa League kenne man die Auslosung noch nicht, «aber da wollen wir ordentlich bestehen. Das bedeutet, dass wir weiterkommen möchten.»

Als Fünfter hatten sich die Kölner in der vergangenen Spielzeit erstmals seit 25 Jahren für den Europacup qualifiziert. Seine Saisonziele gibt Stöger seit seinem Amtsantritt immer erst nach Rücksprache mit seinen Profis bekannt.

Homepage des 1. FC Köln

von dpa

erstellt am 02.Aug.2017 | 14:41 Uhr