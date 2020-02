Spiel gegen Union : Torjäger Haaland erstmals in BVB-Startelf

Neuzugang Erling Haaland steht erstmals in der Startelf von Borussia Dortmund.

01. Februar 2020, 14:47 Uhr

Anders als bei seinen letzten Einsätzen für den Fußball-Bundesligisten in Augsburg (5:3) und gegen Köln (5:1) darf der 19 Jahre alte Norweger in der Partie an diesem Samstag gegen Union Berlin (15.30 Uhr/Sky) von Beginn an spielen. Für den Winter-Einkauf, der mit fünf Toren in zwei Spielen ein gefeiertes Debüt feierte, muss Thorgan Hazard auf die Ersatzbank.