FC Schalke 04 : Trainer Stevens holt Bentaleb wieder in Profi-Kader

Nach seiner Versetzung in die U23 wird Fußballprofi Nabil Bentaleb von Schalke-Coach Huub Stevens begnadigt. Der 24 Jahre alte Algerier Bentaleb darf wieder mit den Profis trainieren und gehört auch wieder dem Bundesligakader an.

von dpa

08. April 2019, 13:24 Uhr

«Gemeinsam mit Gerald Asamoah und U23-Trainer Torsten Fröhling haben wir in den vergangenen Tagen Nabils Verhalten besprochen», wurde Stevens in einer Vereinsmitteilung zitiert. Die Rückmeldungen zu Bentalebs Trainingsleistungen und zu dessen Verhalten in der U23 seien durchweg positiv gewesen. «Daher haben wir entschieden, ihn wieder zurück ins Team zu holen», sagte Stevens.

Bentaleb war von Stevens am 17. März, einen Tag nach dem Schalker Heimspiel gegen RB Leipzig (0:1), aus disziplinarischen Gründen in die U23 versetzt worden.