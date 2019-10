Weltbester Mittelstürmer : Union-Trainer von Bayern-Stürmer Lewandowski beeindruckt

Für Union-Trainer Urs Fischer ist Bayern-Star Robert Lewandowski der beste Mittelstürmer der Welt.

Avatar_prignitzer von dpa

26. Oktober 2019, 09:55 Uhr

«Ja, ich finde schon», sagte der Schweizer dem «Tagesspiegel» vor dem Bundesliga-Spiel der Berliner beim deutschen Fußball-Rekordmeister aus München. Der polnische Nationalspieler zeige seine Qualitäten nicht erst seit «ein, zwei Jahren, sondern sehr konstant, das muss man erstmal hinbekommen.»

Der Aufsteiger aus Berlin spielt heute (15.30 Uhr/Sky) erstmals in seiner Vereinsgeschichte ein Ligaspiel in München. Die Diskussionen rund um die Bayern und Trainer Niko Kovac kann Fischer nicht nachvollziehen. Früher hätten alle bei der Dominanz der Bayern über die Langeweile in der Bundesliga geschimpft: «Jetzt hast du neun Mannschaften innerhalb von zwei Punkten und Bayern soll plötzlich einer Krise sein. Ich verstehe das nicht.»

Zudem sei der Trend der Trainerdiskussionen wenig positiv. «Dass du infrage gestellt wirst, wenn die erfolgreich bist, war früher nicht so. Heute wirst du dann zum Teil sogar entlassen. Das finde ich schon außergewöhnlich», sagte Fischer.