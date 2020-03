Bundesliga : Unions Christian Gentner vor 400. Bundesliga-Einsatz

Berlin (dpa) - Christian Gentner vom 1. FC Union Berlin steht heute gegen den VfL Wolfsburg (13.30 Uhr/DAZN) vor seinem 400. Einsatz in der Fußball-Bundesliga.

Avatar_prignitzer von dpa

01. März 2020, 13:05 Uhr

Der 34 Jahre alte Mittelfeldspieler gehört wie zu erwarten zur Startelf von Trainer Urs Fischer für die Partie gegen seinen Ex-Verein aus Niedersachsen. Die Marke von 400 Bundesligaspielen erreicht Gentner als insgesamt 67. Profi. Der einzige noch aktive Profi mit mehr Auftritten in der höchsten deutschen Spielklasse ist Claudio Pizarro von Werder Bremen (486). Die Liste wird angeführt von Eintracht-Frankfurt-Legende Karl-Heinz Körbel mit 602 Spielen.

Nach dem 2:1-Sieg bei Frankfurt kehrt der zuletzt gelbgesperrte Kapitän Christopher Trimmel in die Anfangsformation zurück. Zudem rückt Keven Schlotterbeck nach überstandenem Infekt für Florian Hübner in die Innenverteidigung. Der von Wolfsburg ausgeliehene Yunus Malli darf ebenfalls von Beginn an ran.

Bei den Gästen vertraut Trainer Oliver Glasner bis auf eine Änderung der Mannschaft, die auch beim 4:0 gegen den FSV Mainz 05 vor einer Woche gestartet war: Anstelle von Xaver Schlager spielt Yannick Gerhardt im Mittelfeld. Am Donnerstag waren die Niedersachsen mit einem 3:0 bei Malmö FF ins Achtelfinale der Europa League eingezogen.