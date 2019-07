Aufsteiger : Unions Hübner trainiert weiter individuell

Der 1. FC Union Berlin muss in der Vorbereitung auf seine erste Saison in der Fußball-Bundesliga weiter auf Verteidiger Florian Hübner verzichten.

von dpa

23. Juli 2019, 14:29 Uhr

Der 28-Jährige laboriert noch an einer Kapselverletzung im Knie und arbeitete am Dienstag individuell am Rande des Trainingsplatzes. Hübner fehlt den Köpenickern bereits seit rund drei Wochen verletzt. Dagegen bestritt Innenverteidiger Neven Subotic erneut ein volles Mannschaftstraining ohne Probleme.

Aus dem 35-köpfigen Kader fehlten drei Spieler bei der Einheit ganz. Rechtsverteidiger Julian Ryerson (Wadenprobleme) trainierte im Kabinenbereich. Innenverteidiger Marvin Friedrich und Mittelfeldspieler Christian Gentner weilten bei sportmedizinischen Untersuchungen, die vor einer Saison obligatorisch sind. Das nächste Testspiel bestreiten die Berliner am 27. Juli in Anif bei Salzburg gegen den Ligakonkurrenten VfL Wolfsburg.