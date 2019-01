Mexikanischer Nationalspieler : «Verlasse den Verein»: Frankfurter Salcedo vor Wechsel

Der mexikanische Nationalspieler Carlos Salcedo hat seinen Abschied von Fußball-Pokalsieger Eintracht Frankfurt erklärt.

von dpa

21. Januar 2019, 10:13 Uhr

«Ich verlasse den Verein glücklich, da wir einen Titel geholt haben, den ihr sehr verdient habt. Ihr bleibt immer in Erinnerung», schrieb Salcedo auf Instagram. Er dankte auch explizit Ex-Trainer Niko Kovac und Sport-Vorstand Fredi Bobic. Der Abgang des 25 Jahre alten Verteidigers, der zum mexikanischen Verein Tigres UANL wechseln soll, dürfte der Eintracht eine Millionensumme einbringen. Er muss dort laut mehreren Medienberichten nur noch den Medizincheck bestehen.

Tigres postete am Montag auf Twitter ein Foto, das Salcedo schon mit einem Schal des Vereins in Mexiko zeigt. Der WM-Teilnehmer 2018 wird dabei als «neue Verstärkung» bezeichnet. In der Bundesliga hatte Salcedo fast die komplette Hinrunde wegen eines Syndesmoserisses verpasst. Pokalsieger Frankfurt hat den Wechsel noch nicht bestätigt.