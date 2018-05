Vertrag bis 2022 : Verpflichtung fix: Schalke holt Serdar von Mainz 05

Der FC Schalke 04 hat wie erwartet U21-Nationalspieler Suat Serdar vom Bundesliga-Konkurrenten FSV Mainz 05 verpflichtet. Der Mittelfeldspieler unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022, wie die Schalker mitteilten.

von dpa

17. Mai 2018, 17:27 Uhr

«Suat ist ein junger, sehr ehrgeiziger Spieler mit viel Potential. Er wird bei uns die notwendige Zeit bekommen, sich zu einem sehr guten Bundesligaspieler zu entwickeln», sagte Schalkes Sportvorstand Christian Heidel in der Pressemitteilung.

Bereits am Wochenende hatte sich der Wechsel angebahnt. Heidel, zuvor viele Jahre Manager bei Mainz 05, hatte das Interesse des Champions-League-Teilnehmers an Serdar bekräftigt.

Der U21-Nationalspieler konnte dank einer Ausstiegsklausel mit festgeschriebener Ablösesumme von 10,5 Millionen Euro seinen bis 2021 datierten Vertrag in Mainz vorzeitig auflösen. Zehn Jahre lang hatte er in Mainz gespielt, in dieser Zeit alle Nachwuchsteams durchlaufen.

«Wir haben bis zum Letzten gekämpft, um ihn zu überzeugen, dass er bei uns den nächsten Schritt geht. Es ist aber auch eine Bestätigung für die Arbeit unseres Nachwuchsleistungszentrums», sagte Mainz-Trainer Sandro Schwarz nach dem letzten Bundesliga-Spieltag.