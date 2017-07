Mit Torwart Langerak : VfB Stuttgart ins Trainingslager in Grassau

vergrößern 1 von 1 Foto: Marijan Murat 1 von 1

Wie der Bundesliga-Aufsteiger mitteilte, sollten auch alle drei Neuzugänge im Trainingslager im bayerischen Gassau dabei sein. Dies sind der griechische Angreifer Anastasios Donis, der vorher bei Juventus Turin unter Vertrag gestanden hatte, der Belgier Orel Mangala (vorher RSC Anderlecht) und der erst am Sonntag vom FC Sion verpflichtete kongolesische Flügelspieler Chadrac Akolo. Trainer Hannes Wolf will mit 26 Spielern an den Chiemsee fahren und dort bis zum 15. Juli bleiben.

VfB-Tweet

von dpa

erstellt am 10.Jul.2017 | 11:06 Uhr