Abstiegsduell mit Nürnberg : VfB Stuttgart ohne Gentner und Castro

Der VfB Stuttgart muss im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga vorerst auf Kapitän Christian Gentner und Gonzalo Castro verzichten.

von dpa

01. April 2019, 12:44 Uhr

Beide Mittelfeldspieler verletzten sich beim 0:3 bei Eintracht Frankfurt, wie der Tabellen-16. mitteilte. Der 33-jährige Gentner zog sich einen kleinen Faserriss in der rechten Wade zu und muss voraussichtlich zwei bis drei Wochen pausieren. Der 31-jährige Castro wird mit einem Bündelriss im Adduktorenbereich wahrscheinlich drei bis vier Wochen fehlen. Am 6. April trifft der VfB auf Abstiegskonkurrent 1. FC Nürnberg. Bei einer Niederlage würden die Franken bis auf einen Zähler an die Schwaben heranrücken.