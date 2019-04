Einstiger Rekordtransfer : VfB Stuttgart sortiert Maffeo aus

Der millionenschwere Neuzugang Pablo Maffeo darf beim VfB Stuttgart nicht mal mehr mit der Mannschaft trainieren.

von dpa

07. April 2019, 14:03 Uhr

Es sei richtig, «dass er bis auf Weiteres nicht mit der Mannschaft trainiert», sagte ein Sprecher des abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten. Zuvor hatten der «Kicker» sowie die «Stuttgarter Zeitung» und «Stuttgarter Nachrichten» über die Ausbootung des 21-jährigen Spaniers berichtet.

Maffeo spielt schon seit Monaten keine Rolle mehr in den Planungen von VfB-Trainer Markus Weinzierl. In der Winterpause hatten die Schwaben probiert, den Rechtsverteidiger zu verleihen, was aber nicht funktionierte. Der spanische U21-Nationalspieler wurde anschließend von VfB-Präsident Wolfgang Dietrich für seine mangelhafte Einstellung scharf kritisiert. Maffeo war vor der Saison für neun Millionen Euro von Manchester City gekommen. Nur Winter-Neuzugang Ozan Kabak war in der VfB-Historie mit elf Millionen Euro Ablöse teurer.