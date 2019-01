Wechsel nach Krakau? : VfL beginnt Trainingslager ohne Blaszczykowski und Seguin

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg ist ohne Jakub Blaszczykowski und Paul Seguin ins Trainingslager nach Portugal gereist.

von dpa

03. Januar 2019, 17:32 Uhr

Beide Spieler fehlten beim ersten Training in Almancil ebenso wie Ignacio Camacho, der seine Reha nach einer Sprunggelenks-OP im Herbst noch in Spanien fortsetzt. Blaszczykowski steht vor einem Wechsel zu Wisla Krakau und Seguin prüft laut Club-Angaben «diverse Optionen» für einen Wechsel.

Trainer Bruno Labbadia bereitet sein Team noch bis zum 12. Januar in Almancil bei Faro auf die Bundesliga-Rückrunde vor. «Das werden intensive neun Tage. Für uns ist das die einzige Möglichkeit, noch einmal ein bisschen Input zu geben», sagte Labbadida nach der Ankunft. Die Einheit am Nachmittag war zugleich der Trainingsauftakt im neuen Jahr. Für den Tabellen-Fünften stehen in Portugal am 6. Januar gegen Vitesse Arnhem und zum Abschluss am 12. Januar gegen HNK Rijeka auch zwei Testspiele an.