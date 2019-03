Vor Spiel gegen Leverkusen : Werder Bremen bangt um Einsatz von Claudio Pizarro

Fußball-Bundesligist Werder Bremen droht im Spiel bei Bayer Leverkusen am Sonntag (13.30 Uhr/Eurosport Player) der Ausfall von Stürmer Claudio Pizarro.

von dpa

13. März 2019, 16:19 Uhr

Der 40 Jahre alte Routinier zog sich beim Training wahrscheinlich eine Muskelverletzung im Oberschenkel zu. Sein Einsatz am Sonntag sei «fraglich», hieß es in einer Club-Mitteilung. Weitere Untersuchungen sollen in den kommenden Tagen Klarheit über die Verletzung bringen. Der Peruaner kam in dieser Saison in 20 Spielen zum Einsatz und erzielte drei Treffer.