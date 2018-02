Bundesliga : Werder Bremen ohne Belfodil gegen den VfL Wolfsburg

Weil er nach Vereinsangaben im Pariser Schneechaos feststeckt, fehlt Ishak Belfodil Werder Bremen im wichtigen Bundesliga-Spiel gegen den VfL Wolfsburg.

von dpa

10. Februar 2018, 15:54 Uhr

Der Algerier sei am trainingsfreien Tag aus familiären Gründen in die französische Hauptstadt gereist. Weil in Paris der Winter ausgebrochen ist, konnte der 26 Jahre alte Angreifer bislang nicht nach Bremen zurückkehren, teilte der Fußball-Bundesligist mit. Belfodil hatte deshalb bereits beim Geheimtraining am Freitag gefehlt. Für Werder geht es am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) um wichtige Punkte im Abstiegskampf.