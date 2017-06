Tschechiens Nationalkeeper : Werder-Sportchef: Neuer Keeper Pavlenka vor Vertrag

vergrößern 1 von 1 Foto: Annegret Hilse 1 von 1

Der 25 Jahre alte tschechische Nationaltorhüter beginnt wie alle anderen Bremer Nationalspieler auch erst am 5. Juli, einen Tag bevor Werder in das Trainingslager ins Zillertal fährt.

Pavlenka absolvierte den Medizincheck beim Fußball-Bundesligisten und soll laut Sportchef Frank Baumann danach seinen Vertrag unterschreiben. Über Laufzeiten macht Werder keine Angaben mehr. Die Hanseaten hatten den 25-Jährigen für laut Medienberichten rund drei Millionen Euro vom tschechischen Meister Slavia Prag verpflichtet.

Felix Wiedwald flog dagegen nach England, um letzte Dinge mit seinem wahrscheinlichen neuen Club Leeds United zu klären. Baumann rechnet mit einem baldigen Vollzug des Transfers. Bereits am Vortag hatte das Bremer Eigengewächs seinen Spind geräumt. Der 27 Jahre alte Torhüter hatte auf einen sofortigen Wechsel gedrängt, da Werder trotz Wiedwalds starken Leistungen in der Rückrunde einen neuen Torhüter verpflichten wollte und in Pavlenka dann auch fand.

erstellt am 29.Jun.2017 | 16:21 Uhr