Abwehrsorgen : Wolfsburgs Brooks droht gegen Dortmund auszufallen

Der Neuzugang von Hertha BSC hatte sich im Pokalspiel am Sonntag bei Eintracht Norderstedt (1:0) verletzt und soll nun in München weiter untersucht werden. «Wir haben noch keine genaue Diagnose», sagte VfL-Coach Andries Jonker am Montagabend, zeigte sich aber skeptisch: «Für das Dortmund-Spiel besteht weiter ein Fragezeichen.» Neben 17-Millionen-Euro-Einkauf Brooks fehlt auch Abwehrchef Jeffrey Bruma wegen Trainingsrückstandes nach seiner Knieverletzung.

von dpa

erstellt am 15.Aug.2017 | 10:23 Uhr