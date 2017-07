Nach viermonatigem Ausfall : Wolfsburgs Bruma kehrt ins Training zurück

vergrößern 1 von 1 Foto: Ina Fassbender 1 von 1

Zudem stießen in Koen Casteels und Yunus Malli die letzten Urlauber zum Team neu hinzu. Sebastian Jung ist damit der letzte Spieler, der noch angeschlagen im Trainingsbetrieb fehlt. Am Montag reist der VfL ins Trainingslager nach Bad Ragaz in die Schweiz.

erstellt am 07.Jul.2017 | 15:18 Uhr