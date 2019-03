Stürmer nominiert : Wolfsburgs Weghorst im vorläufiger Kader der Niederlande

Wout Weghorst vom VfL Wolfsburg ist von Bondscoach Ronald Koeman als einziger Bundesliga-Spieler für die niederländischen Nationalmannschaft nominiert worden.

von dpa

06. März 2019, 17:01 Uhr

Dies gab der Verband am Mittwoch bekannt. Der 26 Jahre alte Stürmer steht im 30 Spieler umfassenden vorläufigen Aufgebot für die EM-Qualifikationsspiele am 21. März gegen Weißrussland und drei Tage später in Amsterdam gegen die deutsche Nationalmannschaft.

Weghorst bestritt bislang drei Länderspiele für die Elftal und kam zuletzt am 4. Juni 2018 beim 1:1 in Italien zum Einsatz. Angeführt wird die Niederlande von Kapitän Virgil van Dijk vom FC Liverpool.