Union-Neuzugang : Yunus Malli: «Ich will wieder zeigen, was ich kann»

Berlin (dpa) – Winterneuzugang Yunus Malli möchte beim Fußball-Bundesligisten Union Berlin wieder an alte Stärken anknüpfen.

Avatar_prignitzer von dpa

21. Januar 2020, 14:45 Uhr

«Ich will wieder zeigen, was ich kann. Dafür muss man auf dem Platz stehen. Ich wollte unbedingt in der Bundesliga bleiben. Ich habe noch nicht das Gefühl, hier fertig zu sein», sagte der Mittelfeldspieler am Dienstag in Berlin.

Die bislang einzige Winter-Neuverpflichtung des Aufsteigers hatte in der ersten Halbserie beim VfL Wolfsburg keinen Bundesliga-Einsatz verzeichnet. Bei den Köpenickern, bei denen die Leihgabe aus Niedersachsen am Freitag einen Vertrag bis zum Saisonende unterschrieben hatte, feierte der 25-malige türkische Nationalspieler am Sonnabend sein Debüt im Union-Trikot. Bei der 1:3-Niederlage bei Herbstmeister RB Leipzig wurde Malli in der zweiten Halbzeit eingewechselt.