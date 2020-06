BVB-Sportdirektor : Zorc: Zukunft von Hakimi in Dortmund «ist noch offen»

Die Zukunft des von Real Madrid an Borussia Dortmund verliehenen Fußball-Profi Achraf Hakimi ist weiter offen. «Ich halte mich an die Fakten», sagte Sportdirektor Michael Zorc dem «Kicker».

Avatar_prignitzer von dpa

04. Juni 2020, 07:40 Uhr

«Achraf hat einen Anschlussvertrag bei Real.» Darüber hinaus sei «noch nichts entschieden» und «diese Personalie ist noch offen. Wir können uns Hakimi weiter beim BVB vorstellen». Der 21 Jahre alte Marokkaner hat sich in seinen bald zwei Jahren in Dortmund vom Abwehr- zum Flügelspieler entwickelt und kommt in dieser Saison auf neun Tore und zehn Vorlagen.