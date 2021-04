Bundesliga : BVB auch gegen VfB ohne Sancho - Knauff angeschlagen

Borussia Dortmund muss auch in der Bundesliga-Partie beim VfB Stuttgart auf Offensivspieler Jadon Sancho verzichten.

Dortmund | „Es wird kein Spieler zurückkommen von denen, die gegen Manchester nicht mit dabei waren“, sagte BVB-Trainer Edin Terzic mit Blick auf die Partie am Samstag (18.30/Sky). Der englische Nationalspieler Sancho hatte seinem Team aufgrund anhaltender Muskelprobleme bereits in den vergangenen Partien gefehlt - auch beim 1:2 in der Champions League bei Ma...

