Borussia Dortmund : BVB-Kapitän Reus schwärmt von Haaland: „Einzigartig“

Marco Reus hat seinem Dortmunder Mannschaftskollegen Erling Haaland große Fortschritte attestiert.

Dortmund | „Er hat sich im letzten Dreiviertel-Jahr noch einmal extrem weiterentwickelt. Er weiß mittlerweile sehr, sehr gut, was er mit dem Ball anzufangen hat - auch wenn der Gegner im Rücken ist. Das war am Anfang noch nicht so“, sagte der Kapitän des Fußball-Bundesligisten in einem „Kicker meets DAZN“-Podcast. Reus bezeichnete den 20 Jahre alten Haaland, ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.