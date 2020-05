26. Spieltag : BVB legt Schalke-Komplex ab: 4:0-Kantersieg im Geisterderby

Borussia Dortmund hat nach langer Corona-Pause zurück in die Erfolgsspur gefunden und im ersten Geisterderby der Geschichte die Titelambitionen in beeindruckender Manier untermauert.

Avatar_prignitzer von dpa

16. Mai 2020, 17:21 Uhr

Unbeeindruckt von der gespenstischen Stille im größten Bundesliga-Stadion und dem Ausfall zahlreicher Leistungsträger bot der Tabellenzweite beim 4:0 (2:0) über den Erzrivalen FC Schalke 04 eine beeindruckende Leistung und feierte seinen insgesamt 800. Bundesliga-Sieg.

Nach zuletzt nur einem Erfolg in den jüngsten acht Duellen mit dem Erzrivalen legte das Favre-Team seinen Schalke-Komplex ab und verkürzte dank der Treffer von Erling Haaland (29.), Raphael Guerreiro (44./63.) und Thorgan Harzard (48.) den Abstand zu Spitzenreiter FC Bayern zumindest für einen Tag auf einen Punkt. Dagegen müssen die Schalker seit nunmehr acht Spielen auf einen Sieg warten und damit mehr und mehr um einen Europapokal-Platz bangen.

Gehandicapt durch den kurzfristigen Ausfall des eigentlich für die Startelf vorgesehenen Giovanni Reyna, der sich beim Aufwärmen verletzt hatte, und dem Trainingsrückstand des zunächst auf die Bank verbannten Jadon Sancho fand der BVB nur schleppend ins Spiel. Weil auch noch die Stammkräfte Marco Reus, Axel Witsel und Emre Can fehlten, mangelte es dem Aufbauspiel zunächst an Struktur und Tempo.

Doch viel Anlaufzeit benötigte die neuformierte BVB-Elf nicht, um auf Touren zu kommen. Das lag auch an der zurückhaltenden Gangart der Schalker. Bei den Gästen hatte sich die Personallage in der Corona-Pause zwar spürbar verbessert - nicht aber die Spielkultur. So konnten sie in der Offensive kaum Akzente setzen. Nur bei einem im letzten Moment geblockten Schussversuch von Schalkes Daniel Caligiuri (26) war Torgefahr erkennbar.

Dagegen war beim BVB wieder einmal auf Neuzugang Haaland Verlass. Einen mit Hackentrick von Julian Brandt eingeleiteten sehenswerten BVB-Angriff schloss der Norweger nach Flanke von Hazard eiskalt ab und sorgte damit für die Führung der Dortmunder. Es war sein bereits 13. Tor im 12. Pflichtspiel für den BVB und sein 10. Ligatreffer.

Das gab der Borussia spürbar Auftrieb. Nur sechs Minuten später vergab Hazard die Chance zum 2:0, als er nach Flanke von Achraf Hakimi den Ball nicht richtig traf. Gleichwohl belohnte sich der BVB noch vor Pause für den ansehnlichen Auftritt. Erneut leitete der agile Brandt mit einem Zuspiel auf Guerreiro einen Angriff ein, den der Portugiese mit einem Schuss ins lange Ecke veredelte.

Auch nach der Pause blieb der BVB die spielstärkere Mannschaft und sorgte früh für klare Verhältnisse. Einen mustergültigen Konter über Haaland nutzte Hazard zum 3:0. Und auch am 4:0 für den BVB 15 Minuten später durch Guerreiro war Haaland beteiligt, als er mit dem Portugiesen gekonnt Doppelpass spielte.