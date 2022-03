2. Bundesliga : Capretti vor Duell in Bremen: „Es gibt doch nur Chancen“

Dynamo Dresdens neuer Trainer Guerino Capretti sieht das schwere Spiel bei Werder Bremen als optimalen Start in seine Amtszeit beim abstiegsbedrohten Fußball-Zweitligisten. „Besser kann man nicht starten als mit einem Auswärtsspiel beim Tabellenführer. Das wird eine Hammeraufgabe, aber wir haben keine Angst“, sagte der 40-Jährige am Freitag. Am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) ist der Deutsch-Italiener, der zuletzt beim SC Verl angestellt war, erstmals als Dynamo-Trainer an der Seitenlinie im Einsatz. Der Club liegt als 14. einen Zähler vor Relegationsrang 16.

Seinen Abgang nach fast fünf Jahren in Verl scheint der Coach schon verarbeitet zu haben. Ob Caprettis neue Spieler, die in den vergangenen sieben Partien sieglos blieben, auch so angst- und furchtlos auftreten können, wird sich in Bremen zeigen. „Es bringt nichts, sich zu lange mit negativen Dingen zu belasten. Im Fußball wie im Leben gibt es doch nur...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.