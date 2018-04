Champions League : Alaba vor Sevilla-Spiel zurück im Bayern-Training

Der FC Bayern kann für das Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegen den FC Sevilla wieder mit David Alaba planen.

von dpa

09. April 2018, 13:56 Uhr

Der Fußball-Nationalspieler aus Österreich hat am Montag nach überstandenen Rückenproblemen in München am geheimen Teamtraining teilgenommen, wie der deutsche Meister anschließend berichtete. Der 25 Jahre alte Außenverteidiger Alaba hatte beim 2:1-Hinspielsieg in Sevilla sowie am Wochenende beim vorzeitigen Gewinn der deutschen Meisterschaft in Augsburg (4:1) gefehlt.

Trainer Jupp Heynckes muss am Mittwoch in der ausverkauften Münchner Arena weiterhin auf Arturo Vidal verzichten, der beim Hinspiel in Sevilla verletzt ausgewechselt werden musste. Vidal hat eine Kapselreizung im Knie. Außerdem werden beim Kampf um den Halbfinaleinzug die langzeitverletzten Manuel Neuer und Kingsley Coman fehlen.

Arjen Robben, Jérôme Boateng, Joshua Kimmich und Rafinha bekamen am Montag noch einen freien Tag von Heynckes. Diese Maßnahme begründete der Verein mit individueller Trainingssteuerung. Weltmeister Boateng hatte beim Sieg in Augsburg allerdings auch einen schmerzhaften Schlag auf den rechten Fuß erhalten. Nationalstürmer Sandro Wagner absolvierte am Montag im Leistungszentrum ein individuelles Programm.