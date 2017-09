Nach Schlag ins Gesicht : BVB-Star Götze gibt Entwarnung

vergrößern 1 von 1 Foto: Bernd Thissen 1 von 1

erstellt am 14.Sep.2017 | 16:13 Uhr

«Es ist nichts, was nicht wieder repariert werden kann. Was wirklich wehtut, war die Niederlage gegen Tottenham», kommentierte Götze. Beim 1:3 (1:2) am Tag zuvor im Wembley-Stadion hatte er in einem Zweikampf mit Jan Vertonghen einen Schlag ins Gesicht bekommen. «Das sieht nicht so gut aus. Nicht alle Zähne sind mehr an der richtigen Stelle», hatte Trainer Peter Bosz nach der Partie geklagt, «es tut schon weh, wenn man darüber spricht.»

Ein Einsatz von Götze, der in der vergangenen Saison aufgrund einer Stoffwechselerkrankung monatelang gefehlt hatte, im Meisterschaftsduell am Sonntag mit dem 1. FC Köln bleibt fraglich. Vertonghen hatte nach dem Foul in der Nachspielzeit die Gelb-Rote Karte gesehen.