Champions League : Flitzer in Leverkusen: Fan umarmt Ronaldo

Ein Fan hat beim Champions-League-Spiel von Bayer Leverkusen gegen Juventus Turin für Aufsehen gesorgt.

11. Dezember 2019, 22:55 Uhr

In der 87. Minute lief der Mann am Mittwochabend im Juventus-Trikot auf das Spielfeld und umarmte Turins Superstar Cristiano Ronaldo, der mit gequälter Miene mitmachte. Der Mann wurde von Ordnungshütern vom Platz geführt, riss dabei triumphierend beide Arme in die Luft und wurde von den Juve-Fans gefeiert.