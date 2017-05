Champions-League-Finale : Für Juve-Coach Allegri ist Real Favorit

vergrößern 1 von 1 Foto: Alessandro Di Marco 1 von 1

«Wir müssen optimistisch sein, aber mir erscheint es nicht gerechtfertigt zu sagen, dass Juventus Favorit ist», sagte er beim Medien-Tag von Juventus Turin vor dem Endspiel gegen Real Madrid am Samstag in Cardiff. «Real hat drei Finals in vier Jahren gespielt und davon zwei in drei Jahren gewonnen: Sicher sind sie die Favoriten.»

Das Team um den deutschen Fußball-Nationalspieler Sami Khedira müsse «noch konzentrierter sein als Real, um zu gewinnen», sagte Allegri. Abwehrspieler Giorgio Chiellini sagte, die Final-Niederlage in Berlin vor zwei Jahren gegen den FC Barcelona habe sich positiv auf den Club ausgewirkt. «Wir sind besser vorbereitet. Die Erfahrung wird uns helfen.» Gewinnt der italienische Rekordmeister das Finale in der Königsklasse, wäre das neben der Meisterschaft und dem Pokal der dritte Titel der Saison.

von dpa

erstellt am 29.Mai.2017 | 15:57 Uhr