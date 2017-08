Überblick : Gruppenauslosung Fußball-Champions League, Saison 2017/18

vergrößern 1 von 1 Foto: Claude Paris 1 von 1

Das gab die UEFA bekannt. Borussia Dortmund hat einen schweren Auftakt mit einem Auswärtsspiel bei Tottenham Hotspur und der Partie gegen Titelverteidiger Real Madrid am 2. Spieltag. Das erste Europacup-Spiel in der Geschichte von RB Leipzig steigt am 13. September zu Hause gegen den letztjährigen Halbfinalisten AS Monaco.

Die Spiele von Bayern München in der Gruppenphase:

12. September: Bayern München - RSC Anderlecht

27. September: Paris Saint-Germain - Bayern München

18. Oktober: Bayern München - Celtic Glasgow

31. Oktober: Celtic Glasgow - Bayern München

22. November: RSC Anderlecht - Bayern München

5. Dezember: Bayern München - Paris Saint-Germain

Die Spiele von Borussia Dortmund:

13. September: Tottenham Hotspur - Borussia Dortmund

26. September: Borussia Dortmund - Real Madrid

17. Oktober: Apoel Nikosia - Borussia Dortmund

1. November: Borussia Dortmund - Apoel Nikosia

21. November: Borussia Dortmund - Tottenham Hotspur

6. Dezember: Real Madrid - Borussia Dortmund

Die Spiele von RB Leipzig:

13. September: RB Leipzig - AS Monaco

26. September: Besiktas Istanbul - RB Leipzig

17. Oktober: RB Leipzig - FC Porto

1. November: FC Porto - RB Leipzig

21. November: AS Monaco - RB Leipzig

6. Dezember: RB Leipzig - Besiktas Istanbul

Alle Gruppen und Termine im Überblick:

Gruppe A:Benfica LissabonManchester UnitedFC BaselZSKA Moskau

Gruppe B:Bayern MünchenParis St. GermainRSC AnderlechtCeltic Glasgow

Gruppe C:FC ChelseaAtlético MadridAS RomFK Karabach Agdam

Gruppe D:Juventus TurinFC BarcelonaOlympiakos PiräusSporting Lissabon

Gruppe E:Spartak MoskauFC SevillaFC LiverpoolNK Maribor

Gruppe F:Schachtjor DonezkManchester CitySSC NeapelFeyenoord Rotterdam

Gruppe G:AS MonacoFC PortoBesiktas IstanbulRB Leipzig

Gruppe H:Real MadridBorussia DortmundTottenham HotspurAPOEL Nikosia

Modus: Gruppen-1. und 2. im Achtelfinale

Spieltermine Gruppenphase:1. Spieltag: 12./13. September2. Spieltag: 26./27. September3. Spieltag: 17./18. Oktober4. Spieltag: 31. Oktober/01. November5. Spieltag: 21./22. November6. Spieltag: 05./06. Dezember

Weitere Termine:

Hinspiele - RückspieleAchtelfinale: 13./14. + 20./21. Feb. - 06./07. + 13./14. MärzViertelfinale: 03./04. - 10./11. AprilHalbfinale: 24./25. April - 01./02. MaiFinale: 28. Mai in Kiew

von dpa

erstellt am 24.Aug.2017 | 20:40 Uhr