Heimniederlage : Karabach Agdam verliert auch gegen die AS Rom

1 von 1

von dpa

27.Sep.2017 | 20:06 Uhr

Kostas Manolas brachte die Italiener schon in der siebten Minute in Führung. Der ehemalige Wolfsburger Edin Dzeko erzielte nach einer Viertelstunde den zweiten Treffer für Rom. Pedro Henrique gelang in der 29. Minute immerhin das erste Champions-League-Tor für die Gastgeber. Als Letzter der Gruppe C hat Karabach Agdam ein Torverhältnis von 1:8.

