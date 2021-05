Finaltag der Amateure : Clubs bejubeln Landespokalsiege - und Qualifikation

Im mehreren Landesverbänden werden am Samstag die Pokalsieger ermittelt. Die siegreichen Amateurclubs bejubeln den Finalsieg und die Qualifikation für die erste Runde des DFB-Pokals.

Frankfurt am Main | In Berlin reckten die Fußballer des früheren DDR-Rekordmeisters BFC Dynamo den glänzenden Pokal in die Höhe, in Nordrhein-Westfalen freuten sich die Spieler des Wuppertaler SV über das Ende einer langen Durststrecke. In Brandenburg machte sich der SV Babelsberg 03 zum regionalen Rekordhalter, im Saarland gelang der SV Elversberg ein kleiner Coup. W...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.