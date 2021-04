2. Liga : Corona-Fall bei Osnabrück: Braunschweig-Spiel findet statt

Kurz vor dem Niedersachsen-Duell gegen Eintracht Braunschweig hat mit dem VfL Osnabrück ein weiterer Fußball-Zweitligist einen Corona-Fall in seinem Team vermeldet.

Osnabrück | Trotz des positiven Tests bei einem Spieler werde die Partie am Sonntag um 13.30 Uhr aber stattfinden, gab der VfL am Vormittag bekannt. „Nach Rücksprache mit dem zuständigen Gesundheitsamt befindet sich der Spieler, der keine Symptome aufweist, in häuslicher Quarantäne. Wir konnten gegenüber den zuständigen Behörden dokumentieren, dass wir uns str...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.