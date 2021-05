Bundesliga : Corona-Saison geht zu Ende - Von Titeln, Fans und Aussichten

Der FC Bayern ist deutscher Meister, der Abstiegskampf noch spannend. Vieles in der Corona-Saison der Bundesliga war Altbekanntes - und doch irgendwie anders. Die Fans fehlen.

Frankfurt am Main | Das, was bleibt, lieferte Robert Lewandowski schon vor dem Saisonabschluss. Die Einstellung des Bundesliga-Torrekordes von Gerd Müller durch den bislang 40 Mal erfolgreichen Weltfußballer vom FC Bayern München wird als herausragende Bestmarke dieser komplizierten 58. Bundesliga-Saison in Erinnerung bleiben - wie die tristen, leeren Ränge in den Sta...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.