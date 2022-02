Corona-Pandemie : Dachverband: Fan-Rechte „wieder vollständig herstellen“

Der Dachverband für Fanhilfen hat eine Ende der Einschränkungen für Zuschauer beim Fußball in der Corona-Pandemie gefordert. Die Fan-Rechte müssten wieder vollständig hergestellt werden.

„Die bereits in einigen Bundesländern eingestellte Kontaktnachverfolgung und die damit einhergehende Personalisierung von Eintrittskarten muss vollständig beendet werden“, schreibt die Organisation in einer Mitteilung. „Der Datenschutz darf nicht am Stadioneingang abgegeben werden. Illegale Datenweitergaben durch Polizei und Justiz gehören gestoppt.“ D...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.