Europa-Comeback : Dank Calhanoglu: AC Mailand startet furios in Europa League

vergrößern 1 von 1 Foto: Georg Hochmuth 1 von 1

von dpa

erstellt am 14.Sep.2017 | 22:11 Uhr

Calhanoglu brachte sein Team schon in der siebten Minute in Führung und gab den entscheidenden Pass zum 2:0 durch André Silva (10.). Silva war mit insgesamt drei Toren der überragende Spieler der Gäste. Mailand spielte 2014 in der Champions League letztmals international.

Für die vom ehemaligen HSV-Trainer Thorsten Fink betreuten Wiener war Alexandar Borkovic (47.) erfolgreich. Borkovic war in der 42. Minute für den früheren Hamburger Heiko Westermann in die Partie gekommen.

In der Gruppe C der TSG 1899 Hoffenheim trennten sich Istanbul Basaksehir FK und Ludogorez Rasgrad 0:0. Der Bundesligist hatte eine 1:2 (1:2)-Niederlage bei seiner Europa-League-Premiere gegen Sporting Braga zu verkraften. In zwei Wochen treffen die Kraichgauer in Bulgarien auf Rasgrad.

Europa League bei uefa.com