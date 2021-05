Bundesliga : Dardais Risiko-Rotation mit geeinter Hertha

Nicht mal seine Co-Trainer hatten mit sowas gerechnet. Aber Pal Dardai zog es durch. 1:1 gegen Mainz, 3:0 gegen Freiburg - und nun kommt Bielefeld. Ob der Hertha-Coach wieder fast die komplette Mannschaft austauscht?

Berlin | Geeint, gestärkt - und womöglich am Sonntag schon so gut wie gerettet? Hertha BSC will die erste Woche nach der Corona-Zwangspause mit einem Sieg gegen einen weiteren Mitkonkurrenten im Kampf gegen den Abstieg krönen. „Hier wächst etwas zusammen. Die Egos sind zur Seite geschoben worden. Jeder macht richtig mit wie eine Hertha-Familie. So schaffen ...

