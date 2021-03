25. Spieltag : Darüber spricht die Liga: Löw, Titelrennen, Haaland-Tore

Den 25. Bundesliga-Spieltag eröffnen am Freitagabend Augsburg und Gladbach. Für Spannung an der Spitze und in der Abstiegsregion ist weiterhin gesorgt. Auch abseits der Plätze gibt es Gesprächsstoff.

Frankfurt am Main | Die Fußball-Bundesliga startet in die letzten zehn Spieltage dieser von der Corona-Pandemie überschatteten Saison. Im Titelrennen will RB Leipzig Anschluss an den FC Bayern halten, im Abstiegskampf ist nur Schalke abgeschlagen. Auch spannende Personalien gibt es weiterhin. LÖW-ABSCHIED: Nun ist es klar: Mit der EM im Sommer beendet Joachim Löw s...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.