Trainer-„Magier“ : Das Ass im Abstiegskampf: Svensson als Mainzer Trumpfkarte

„Magier“ und „Super-Svensson“: Der Mainzer Cheftrainer steht derzeit hoch im Kurs und wurde kurzzeitig sogar mit RB Leipzig in Verbindung gebracht. Doch der riesige Vertrauensvorschuss der Führungsriege ist auch ein Versprechen für eine gemeinsame Zukunft.

Mainz | An Weihnachten waren der FC Schalke 04 und der FSV Mainz 05 mal gleichauf ganz unten. Dann folgten im Ruhrpott weitere Querelen, misslungene Wintertransfers, das nächste teure Trainermissverständnis und am Ende gar körperliche Attacken von Fans. In Rheinhessen kam Bo Svensson. Eine schillernde Trainervita hatte Svensson genauso wenig im Gepäck wie ...

