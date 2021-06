Vorschau : Das bringt der Tag bei der Fußball-EM

Die Österreicher um Topspieler David Alaba wollen bei der Fußball-EM am Montag Geschichte schreiben. Nordmazedoniens Altstar hat seinen letzten großen Auftritt, Belgien setzt auf seine namhaften Rückkehrer. Die punktlosen Dänen wollen noch ins Achtelfinale.

Nyon | In drei von vier Spielen geht es bei der Fußball-EM am Montag noch ums Weiterkommen. Die Ukraine und Österreich kämpfen im direkten Duell um Platz zwei in der Gruppe C, im Parallelspiel verabschiedet sich Nordmazedoniens Altstar Goran Pandev. Auch in der Gruppe B mit den bereits für das Achtelfinale qualifizierten Belgiern, den Finnen, Russen und D...

