Bayern in Mintgrün, Hertha gewagt : Das sind die neuen Trikots der Fußball-Bundesligisten 2018/19

Wie in jedem Jahr präsentieren sich die Bundesliga-Teams in neuen Trikots. Einige überraschende Hingucker sind dabei.

von Kim Patrick von Harling

20. Juli 2018, 12:43 Uhr

Hamburg | Zur neuen Fußball-Bundesligasaison versucht sich der Rekordmeister FC Bayern München in Mintgrün. Das ist in der Vereinsgeschichte ein Novum. Das Heimtrikot bleibt weiter klassisch rot. Sowohl Borussia Dortmund als auch die TSG Hoffenheim werden auswärts beziehungsweise in der Champions-League in bordeaux-rot auflaufen. Einige Vereine haben bislang noch keine Auswärtstrikots vorgestellt.