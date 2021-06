DFB-Team in EM-Blase : „Das tat weh“: Kimmich & Co. vermissen ihre Liebsten

Früher gab's nach Spielen Familientage. Die Spieler durften raus - oder Frauen und Kinder rein ins Quartier. Es gab sogar gemeinsame Trainingslager. Bei der Corona-EM 2021 ist alles anders. Gerade die jungen Väter vermissen etwas. Die Arena wird so zur Kontaktbörse.

Herzogenaurach | Das Stadion wird zum Familien-Treffpunkt - zur halbwegs privaten Zone sozusagen. Die deutschen Spieler genossen in München am Samstagabend nicht nur den lange vermissten Jubel mit den glückseligen Fans. Ihr Weg führte sie nach dem rauschenden 4:2 gegen Portugal auch immer wieder in Richtung der Tribünen, weil sie dort bei dieser Corona-Europameiste...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.