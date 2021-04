Erinnerung an Rio : Deutsche Olympia-Fußballer starten gegen Brasilien

Für Stefan Kuntz und seine Olympia-Fußballer geht es in Tokio mit der Finalpaarung von Rio los. Olympiasieger Brasilien soll der Start für erfolgreiche Sommerspiele in Japan werden. Nach der Auslosung der Gruppen rücken mehr und mehr Nominierungsfragen in den Fokus.

Zürich | Der Kampf um die Medaillen beginnt für Stefan Kuntz und seine Olympia-Fußballer mit der Finalpaarung von Rio. Fünf Jahre nach dem verloren Endspiel im Maracanã-Stadion trifft Deutschland gleich zum Auftakt der Vorrunde des olympischen Turniers in Tokio auf Brasilien. „Von dem typisch deutschen Losglück kann man jetzt nicht ganz so sprechen“, sagte ...

