Zweiter Titel im Visier : Deutsche U21 spielt drittes EM-Finale

«Wir werden morgens individuell trainieren und dann beim Abschlusstraining noch mal die Stadionatmosphäre genießen», sagte Kuntz. «Dann sind wir bereit für das Finale.» Seine Nachwuchs-Fußballer treffen am Freitag in Krakau auf den viermaligen U21-Europameister und Topfavoriten Spanien.

Es ist die dritte Finalteilnahme für eine deutsche U21-Auswahl. 1982 verlor die deutsche Elf nach Hin- und Rückspiel gegen England, 2009 holte das Team um Jerome Boateng, Sami Khedira und Co. den bislang einzigen Titel dieser Altersklasse.

Die bisherigen Finals:

1982: Das Hinspiel in Sheffield gewann die englische Auswahl mit 3:1 (1:0), Rudi Völler erzielte den einzigen Treffer für die DFB-Elf. Im Rückspiel drei Wochen später in Bremen erzielte der deutsche Stürmer Pierre Littbarski drei Treffer. Diese reichten aber nicht zum ersten deutschen Titelgewinn, weil England auch zweimal traf und so in der Summe mit 5:4 vorne lag. Rudi Völler wurde als Goldener Spieler dieser U21-Europameisterschaft ausgezeichnet.

2009: Vor acht Jahren holte eine deutsche U21 den bislang einzigen EM-Titel. Das Team um die späteren Weltmeister Mesut Özil, Manuel Neuer, Sami Khedira, Mats Hummels, Jerome Boateng und Benedikt Höwedes zeigte nach einem durchwachsenen Turnier im Endspiel gegen England mit 4:0 (1:0) seine beste Leistung. Gonzalo Castro (23. Minute), Mesut Özil (48.) und Sandro Wagner mit einem Doppelpack (79./84.) erzielten die Tore für den neuen U21-Europameister.

HINTERGRUND:

Seit 2007 wird die U21-Europameisterschaft in den ungeraden Jahren ausgerichtet. Zuvor wurde die EM in verschiedenen Formaten und auch zunächst als U23-Turnier ausgetragen. Von 2002 an wurde die Endrunde im Modus der letzten Jahre mit Gruppenphase und acht Teams ausgetragen. Von diesem Jahr an sind zwölf Nationen bei der Endrunde vertreten. 2017 steht die deutsche U21 zum dritten Mal nach 1982 und 2009 im Finale.

Eine Übersicht:

Jahr Ort Abschneiden DFB-Auswahl 2017 Polen Finale 2015 Tschechien Halbfinale 2013 Israel Vorrunde 2011 Dänemark nicht qualifiziert 2009 Schweden Europameister 2007 Niederlande nicht qualifiziert 2006 Portugal Vorrunde

von dpa

erstellt am 29.Jun.2017 | 04:05 Uhr